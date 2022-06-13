Протягом вихідних окупанти обстріляли 11 населених пунктів Миколаївщини

Під обстрілами перебували обласний центр, Баштанка, Березнегувате, Полігон, Лупареве, Галицинове, Зелений Гай, Пришиб, Мурахівка, Калуга та Лепетиха.

Ворожі снаряди влучали в житлові будинки та інші споруди. Вся інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Разом з тим, упродовж 11-12 червня підрозділи поліції Миколаївщини відреагували на 1219 повідомлень від громадян. Більшість із них стосувались воєнних злочинів.

Для запобігання мародерству, виявлення та затримання правопорушників на вулицях міста та населених пунктів області у цілодобовому режимі несуть варту більше сотні піших та автопатрулів.

За вихідні у обласному центрі поліцейські виявили 22 особи, які порушили комендантську годину. Їх притягнули до відповідальності.

Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись обмежень комендантської години!

Разом ми переможемо!

Відділ комунікації поліції Миколаївської області