Прийшли на Київщину разом з військами окупантів – судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю «ДНР»

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці «ДНР» за фактом державної зради і незаконного перетину державного кордону України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому поточного року підозрювані незаконно перетнули державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску. В супроводі російських військових вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ. Вказані особи перейшли на бік ворога та пропагували «ідею руського миру» серед місцевого населення, надавали інтерв’ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора. Вони закликали місцевих жителів підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність.

Крім того, підозрювані відвідали штаб окупантів, що базувався на території сільської школи. Там солдати збройних сил РФ обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне. На шкільному стадіоні був їх посадковий майданчик для ворожих гелікоптерів та бойові позиції РСЗВ «Град». Звідти окупанти кожну ніч вели обстріли позицій ЗСУ. Також на території школи були приміщення для допитів громадян України, у тому числі полонених.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу 1 відділу Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура