Путін нагородив медаллю серійного вбивцю, якого ліквідували в Україні (фото)

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Засуджений за вбивства та катування людей росіянин нібито загинув на Луганщині.

Російський диктатор Володимир Путін нагородив медаллю “За відвагу” росіянина Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства п’ятьох людей, розбої, грабежі та викрадення.

Серійного вбивцю, ліквідованого на Донбасі, нагородили медаллю / СтратКом ЗСУ

Серійного вбивцю, ліквідованого на Донбасі, нагородили медаллю / СтратКом ЗСУ

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

У 2013 році Непаратова та вісьмох членів його банди засудили за вбивства, катування, викрадення людей, незаконне зберігання зброї та інші злочини. Сам окупант отримав покарання у вигляді 25 років колонії.

Новина про засудження Непаратова / скриншот

Новина про засудження Непаратова / скриншот

Новина про засудження Непаратова / скриншот

Після кількох місяців невдалого російського вторгнення в Україну Путіну знадобилося нове “м’ясо”. Непаратова випустили із в’язниці та відправили на Донбас. Як свідчить свідоцтво про смерть, окупанта ліквідували 5 серпня поблизу Бахмута Донецької області.

Свідоцтво про смерть Непаратова / СтратКом ЗСУ

Схоже, спочатку окупанта відправили захоплювати Луганщину. За це ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник також видав йому медаль.

Нагороди вбивці / СтратКом ЗСУ

Нагороди вбивці / СтратКом ЗСУ

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