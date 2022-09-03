Путін нагородив медаллю серійного вбивцю, якого ліквідували в Україні (фото)

Засуджений за вбивства та катування людей росіянин нібито загинув на Луганщині.

Російський диктатор Володимир Путін нагородив медаллю “За відвагу” росіянина Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства п’ятьох людей, розбої, грабежі та викрадення.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

У 2013 році Непаратова та вісьмох членів його банди засудили за вбивства, катування, викрадення людей, незаконне зберігання зброї та інші злочини. Сам окупант отримав покарання у вигляді 25 років колонії.

Після кількох місяців невдалого російського вторгнення в Україну Путіну знадобилося нове “м’ясо”. Непаратова випустили із в’язниці та відправили на Донбас. Як свідчить свідоцтво про смерть, окупанта ліквідували 5 серпня поблизу Бахмута Донецької області.

Схоже, спочатку окупанта відправили захоплювати Луганщину. За це ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник також видав йому медаль.