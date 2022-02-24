Путін оголосив війну ще 21 лютого, але відео показали лише 24-го – Новая газета

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Президент країни-агресора Володимир Путін ще 21 лютого записав відео про оголошення війни Україні, при цьому на сайті Кремля його опублікували лише 24 лютого.

Джерело: дані Нової газети, Conflict Intelligence Team (CIT)

Деталі: Видання з’ясувало, що звернення Путіна було записане ще ввечері 21 лютого, у понеділок: «Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості».

Після публікації цих даних у CIT припустили, що масштабні військові дії проти України Росія планувала розпочати в ніч з 21-го на 22 лютого, але тоді плани країни-агресора були порушені. Причини поки що невідомі.

УП

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