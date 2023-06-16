Путін передав ракетний “привіт” делегації лідерів африканських країн які приїхали в Київ з мирними пропозиціями, збито 6 “Кинджалів” та 6 “Калібрів”

16 червня до Києва приїхали лідери африканських країн для обговорення мирної місії щодо війни з РФ. Делегацію очолив президент ПАР Сиріл Рамафоса. AFP повідомило, що Рамафоса та лідери інших африканських країн відвідали Бучу.

По всій території України вдень 16 червня в 11:30 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, Повітряні сили ЗСУ повідомили про обстріл Києва та Київської області балістичними ракетами.

За попередніми даними знищено:

– 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”;

– 6 крилатих ракет “Калібр”;

– 2 розвідувальних БпЛА.

Мер Києва Віталій Кличко заявив , що у Подільському районі української столиці стався вибух. Київська міська адміністрація повідомила про роботу ППО.