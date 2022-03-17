Путін відмовився виконувати рішення Гаазького суду щодо припинення війни проти України

У Кремлі відповіли на рішення Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення Росією війни проти України. Там відмовилися виконувати цю вимогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський «Інтерфакс» .

«Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як «згода сторін». Тут жодної згоди бути не може. У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги», — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо,16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію.

Крім того, Україна включила питання репарацій до позову проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Йдеться про справу про геноцид проти України.