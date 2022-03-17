Путін відмовився виконувати рішення Гаазького суду щодо припинення війни проти України

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У Кремлі відповіли на рішення Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення Росією війни проти України. Там відмовилися виконувати цю вимогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський «Інтерфакс».

У Кремлі відмовилися виконувати рішення Гаазького суду щодо припинення війни проти України

«Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як «згода сторін». Тут жодної згоди бути не може. У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги», — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо,16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію.

Крім того, Україна включила питання репарацій до позову проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Йдеться про справу про геноцид проти України.

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