Путін визнав «незалежність» «лугандону». Тепер вбиватиме українців «офіційно»

«Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу та взаємодопомогу. Два ці документи будуть підписані найближчим часом».

Президент РФ Володимир Путін заявив про визнання «незалежності» нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР», які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це. Зі свого боку очільник країни-окупанта указ про визнання вже підписав.

Про це він оголосив у зверненні до росіян.

Путін сказав, що «Україна хоче організувати на Донбасі бліцкриг», і що військові «обстрілюють мирних мешканців».

«У зв’язку з цим вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення – невідкладно визнати незалежність і суверенітет «ДНР» і «ЛНР». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу та взаємодопомогу. Два ці документи будуть підписані найближчим часом», – заявив він.

Федеральні збори Росії – це парламент. У Росії він складається з Думи як нижньої палати і Ради федерації як верхньої. Обидві палати засідатимуть завтра, вони мають ратифікувати рішення Путіна про «визнання незалежності».

Угоду про «дружбу» глава країни-агресора та ватажок «ЛНР» Пасічник уже підписали в Кремлі, передає провладне російське агентство ТАСС. Угода з «ДНР» і її головним терористом Пушиліним вже підписана також.

Рішенню про це передувало засідання Ради безпеки Росії, скликане президентом РФ Володимиром Путіним, та звернення Державної думи з проханням визнання.

На сьогоднішньому Радбезі РФ висловлювалося топкерівництво країни-агресора. Вони звинувачували Україну в тому, що їй «не потрібен Донбас», у тому, що вона «вчиняє провокації», і що ухиляється від виконання Мінських зобовʼязань. Усі ці твердження було багаторазово спростовані як українською владою, так і міжнародними партнерами.

Експремʼєр і експрезидент РФ Дмитро Медведєв також сказав, що в ОРДЛО нібито мешкають 800 000 «росіян», яких треба «захищати».

За результатами засідання Путін сказав, що рішення про “визнання незалежності” ОРДЛО буде ухвалено сьогодні ж. Раніше у Держдумі говорили, що це питання виноситимуть на обговорення 22 лютого, тобто завтра.

Ватажки окупаційних адміністрацій сьогодні звертались із проханням «визнати незалежність» ОРДЛО і ухвалити угоди про «дружбу».

Минулого тижня Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання «незалежними державами» самопроголошених нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР». У тексті йдеться, що депутати «вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання» «ДНР» та «ЛНР».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. У Кремлі сказали, що Путін «прийняв до відома» звернення Держдуми, але погоджується, що таке визнання суперечить Мінським домовленностям. Водночас країна-агресор постійно звинувачує в порушенні «Мінська» Україною і намагається видати свої обстріли за ЗСУ.

Росія раніше вже визнавала «незалежність» Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну «державу» не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

22 лютого обидві палати російської Держдуми зберуться на засідання. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію. Глава Думи Вʼячеслав Володін цими вихідними підтвердив, що на засіданні 22 лютого розглядатимуть питання ОРДЛО.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР” фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення. // LB.ua