Путін вирішив полякати казахів «недоорєшніком» просто на союзних переговорах

Путін активно намагається переконати Казахстан співпрацювати з Росією

Господар Кремля Володимир Путін під час саміту Організації договору про колективну безпеку несподівано почав розповідати президенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєву про «Орєшнік», яким російські війська раніше атакували Дніпро.

Варто зазначити, що напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою «Росія – Казахстан: союз, затребуваний життям і націлений на майбутнє». Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував «переваги» від співробітництва із Росією. Так, президент країни-агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії, у свій союз.

Тому погрози і розповіді про ракету «Орєшнік», як могли стати на думку Путіна ще одним аргументом, аби переконати Токаєва вступити у союз.

Очільник Кремля заявив, що температура елементів ураження ракети досягає 4 тис. градусів, порівнявши її з сонцем. «Все що перебуває в епіцентрів вибуху розкладається на елементарні частини. Перетворюється по суті в пил», – заявив він.

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об’єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

Нагадаємо, Путін запросив Казахстан приєднатися до БРІКС у статусі «держави-партнера». Примітно, що місяць тому, коли Казахстан відмовився подати заявку на вступ до БРІКС, Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Також призупинявся експорт казахстанського зерна до Росії. // Главком