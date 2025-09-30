Путінська Росія за останню 1000 днів війни окупувала лише 1% території України

При цьому РФ зазнає величезних втрат на полі бою, а також має великі проблеми з економікою.

Про це 30 вересня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ідеться на сайті Єврокомісії.

«Україна продовжує чинити опір на полі бою, цього року фактично не втративши територій. Попри це понад чверть мільйона росіян загинули лише за цей рік», — сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що економіка Росії перебуває під серйозним тиском: ключова ставка сягнула 17%, інфляція перевищує 10%.

Голова Єврокомісії закликала ЄС до рішучих дій: «Ми перебуваємо у моменті, коли наші рішення можуть стати переломними для цього конфлікту».

“Наші санкції працюють. Прогнозується уповільнення зростання ВВП Росії з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій, що включає жорсткі заходи у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі”, – сказала посадовиця ЄС.

Фон дер Ляєн нагадала про ухвалений документ у ЄС зі стратегією безпеки та нові механізми фінансування оборони, зокрема, спеціальний інструмент SAFE, який запрацював у рекордні терміни. За її словами, подальші кроки обговорять завтра на неформальному засіданні Євроради. // LB.ua