Путінці почали примусову мобілізацію на окупованих територіях півдня України

Примусову мобілізацію розпочато на захоплених росіянами територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Російські загарбницькі війська проводять примусову мобілізацію, у тому числі медиків, на окупованих українських територіях півдня та сходу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

«Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом», – наголошується у повідомленні.

Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з-поміж місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

«З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ», – сказано у повідомленні.

Крім того, в Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. «Саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках», – йдеться у повідомленні.

В ГУР МО підкреслили, що такі заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам.

Раніше уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на тимчасово окупованій території Донецької області окупанти примусово «мобілізують» діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

Окрім того, за даними Денісової, окупаційна влада так званих «ЛНР» і «ДНР» мобілізує в незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами «патріотичних клубів». // УНІАН