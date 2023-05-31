В Україні знову масово зникло світло. Що відбулось і чому таке може бути влітку

Вперше після важкої зими українські енергетики повідомили про масове вимкнення світла по країні. Про кількахвилинне і довше зникнення електрики вдень почали повідомляти споживачі з багатьох регіонів, а особливо – з Києва, зазначає Бі-Бі-Сі.

Енергетики це швидко пояснили проблемами в енергосистемі та пообіцяли повернути світло в оселі.

Якщо всю зиму більшість українців сиділи вдома у темряві через російські обстріли, то зараз влада не пов’язує тимчасові вимкнення з ударами Росії. Проте, як пояснювали раніше ВВС Україна експерти, влітку на українців можуть чекати складні часи – у тому числі через наслідки зимових ударів.

Автор фото, ВВС. У спекотну погоду кондиціонери можуть бути чинником, який шкодитиме стабільності енергетичної системи

Як повідомили в “Укренерго”, близько 13:00 в енергосистемі відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Спрацювала протиаварійна автоматика. Низку областей знеструмило.

У компанії почали розслідувати інцидент й пообіцяли повернути світло у найближчі години. При цьому там наголосили, що дефіциту потужності в системі немає, а всьому виною певні технічні причини.

В одному з великих постачальників енергії – компанії YASNO – дали зрозуміліше пояснення. Її керівник Сергій Коваленко написав у фейсбуці про проблеми з балансом у системі.

“В енергосистемі має бути баланс. Те, що зараз трапилося із відключеннями в областях та Києві, якраз є наслідком порушення балансу”, – заявив Коваленко.

Він теж каже, що через дисбаланс спрацювала автоматика, яка відключала споживачів, знижуючи споживання. Причини такого дисбалансу він не уточнив, але запевнив, що електрику мають швидко повернути.

В енергетичній компанії ДТЕК також заявили про спрацювання автоматики на інфраструктурі. Там пояснили, що проблемою стало зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Але знову ж таки, точних причин цьому зниженню там не назвали.

Автор фото, ВВС. Понівечена 30 травня багатоповерхівка у Голосіївському районі Києва

Показово, міністерство енергетики швидко пояснило, що у країні зараз достатньо виробленої енергії для покриття потреб споживачів. Через негоду знеструмило десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. А от нічні обстріли Росії шкоди енергосистемі не завдали.

“Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів”, – запевнили в міністерстві. І додали, що 29 травня навіть був експорт електроенергії до Польщі.

Міністр енергетики доручив негайно створити комісію для вивчення причин, з яких, у вівторок, 30 травня, відбулися аварійні відключення. Там назвали регіони, де виникли найбільші проблеми: Київ, Харків, Полтава, Вінниця і Суми. Хоча про вимкнення світла повідомили й з інших областей, зокрема керівник Кіровоградщини.

Чому варто чекати на вимкнення

Хоча енергетики чіткої відповіді про причини розбалансування в системі не дають, проте експерти застерігали, що влітку будуть проблеми зі світлом. І причин цьому може бути багато – від довгострокової шкоди, яку росіяни завдали системі взимку, до спекотної погоди та піків використання охолоджувачів.

На початку весни українці видихнули з полегшенням. Енергосистема пройшла випробовування російськими масованими атаками, а відключення світла – за графіками і без них – залишилися позаду. Проте експерти вже тоді застерігали, що це не назавжди. Надто великої шкоди завдали російські ракети, а баланс в енергосистемі тримається на тимчасових рішеннях. І більшість блоків атомних станцій, що витягли енергосистему цієї зими, зупинятимуться на ремонт.

На ремонт також стають блоки теплових електростанцій (ТЕС), а вони, так само як і сама електромережа, зазнали втрат.

Через це потреба в електриці може перевищити її виробництво.

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Енергетики закликали до ощадливого використання електрики у пікові години протягом дня. Великих навантажень чекали і влітку, коли люди з приходом спекотної погоди масово починають вмикати кондиціонери.

У багатьох регіонах вже понад тиждень тепла погода, температура іноді переходить у спеку понад 25-27 градусів. Така погода і у столиці. Проте наразі немає підтверджень, що до вимкнень могло спричинити використання охолоджувачів.

А в “Укренерго” раніше казали, що навіть якщо в системі таки виникне дефіцит, це не означатиме автоматично, що повернуться відімкнення.

Енергетики наполягають, що відключати населення – останнє, до чого вони вдаються, аби запобігти розбалансуванню.

Кондиціонери призводять до збільшення навантаження для енергосистеми ввечері, коли люди повертаються додому після роботи.

“Ввечері після робочого дня людина повернулася, квартира нагрілася, її треба охолодити – вмикається кондиціонер”, – попереджали в “Укренерго”.

30 травня порушення балансу сталось в обід, коли люди з роботи ще не повертались.