Рада підтримала запровадження кримінальної відповідальності за незаконну зйомку переміщення ЗСУ

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за незаконну фото- та відеозйомку переміщення Збройних сил України та міжнародної військової допомоги в Україну.

Як повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у телеграмі, відповідний документ №7189 на засіданні в четвер підтримали 346 парламентаріїв.

Законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новою ст.114-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне та незаконне поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо її не розміщував у відкритому доступі Генеральний штаб ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її поширення, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п’ять років.

Водночас незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

За ці самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, депутати пропонують карати позбавленням волі від восьми до дванадцяти років. // Інтерфакс-Україна