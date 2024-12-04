Рада підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

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Всього підтримали документ 288 народних депутатів.

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За його словами, пріоритет мають:

  • Особи пенсійного віку;
  • Ті, хто має на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю;
  • Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років;
  • Особи з інвалідністю ІІІ групи.

Підтримали законопроєкт 288 народних обранців. // LB.ua

 

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