Рада підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

Всього підтримали документ 288 народних депутатів.

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За його словами, пріоритет мають:

Особи пенсійного віку;

Ті, хто має на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю;

Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років;

Особи з інвалідністю ІІІ групи.

Підтримали законопроєкт 288 народних обранців. // LB.ua