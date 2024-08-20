Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців

Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Зокрема передбачається дозвіл іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені.