Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців
Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.
Також у Верховній Раді підтримують надання членам сімей військових права на тимчасове проживання.
Що передбачає законопроєкт
Варто зауважити, що мова йде про законопроєкт №9585.
Ним передбачено:
- можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, залученими до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України;
- члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;
- громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України “Про громадянство України” і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив;
- особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.