Рада продовжила термін проходження повторної ВЛК для обмежено придатних громадян

Термін продовжили на три місяці.

Верховна Рада 313 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №12457, який продовжує термін, до якого українці, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос»Ярослав Железняк.

«За в цілому – 313. Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25», – зазначив Железняк.

Він пояснив, що громадяни від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними до служби, мають до 5 червня пройти повторний медогляд.

Своєю чергою народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко зазначила, що такі громадяни мають самостійно отримати направлення на проходження ВЛК, а не чекати повістки. Це можна зробити або в ТЦК або за допомогою застосунку «Резерв+».

Спочатку кінцевий термін для повторної ВЛК встановлювався 4 лютого. При чому у разі невиконання цього обов’язку законодавці передбачили штрафи.

Однак ще наприкінці січня повідомлялося, що понад мільйон людей досі не пройшли повторний огляд через організаційні проблеми. Зокрема, багато хто не отримав виклики до ВЛК або стикається з великими чергами у територіальних центрах комплектування. // Дзеркало тижня