Під час нічного бомбардування на Житомирщині знищено будівлі сільської ради та тваринного комплексу

Про це повідомляє голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

«Оперативна термінова інформація!

Розпочалась п’ята доба війни. Ситуація в Коростенському районі контрольована і водночас непроста. Чути поодинокі обстріли або вибухи біля Малина, Овруча, Словечно та Народичів.

Минулої ночі бомбардувальники знищили будівлю сільської ради Гладковицької територіальної громади Коростенського району та будівлю тваринного комплексу в Овруцькій територіальній громаді Коростенського району.

Одна цивільна людина отримала поранення та зараз знаходиться у лікарні.

Більш детальну інформацію надам пізніше. Бережи нас всіх Боже!», — йдеться у повідомленні. // RuporZT