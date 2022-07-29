Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації

Відтепер від призову будуть звільнені громадяни, чиї рідні загинули на війні.

Відстрочка від військової служби також встановлена для науково-педагогічних працівників, незалежно від наукового ступеня.

Верховна Рада на засіданні 29 липня ухвалила в цілому два закони про відстрочку призову для окремих категорій. 289 нардепів проголосували у другому читанні про внесення змін до закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, передає кореспондент LB.

Закон “розроблено у зв’язку із необхідністю передбачити положення, які б дозволяли особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану. Оскільки ризики загинути та пропасти безвісти існують як під час операції Об’єднаних сил, так і під час дії воєнного стану”, – зазначено у пояснювальній записці.

Також 281 нардепів підтримали в цілому закон “Про внесення змін до статті 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Метою прийняття цього закону “є збереження педагогічного (викладацького) та наукового кадрового потенціалу України шляхом забезпечення права на відстрочку від призову”.

Відтепер на відстрочку можуть розраховувати “наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки”.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7352, який передбачає, що науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу. // LB.ua