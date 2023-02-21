Російські окупанти знову обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих

У вівторок 21 лютого російські окупаційні війська тероризують обстрілами Херсон.

Про це повідомили голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook, місцеве видання “Мост“, “Суспільне“.

“Херсон під обстрілом. Імовірно “Град”. Вже близько 20 вибухів. Знаходьтеся в укриттях або безпечних місцях”.

За даними місцевих журналістів, які посилаються на слова очевидців, росіяни обстріляли зокрема центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених.

Також “Мост” пише про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

Оновлено: Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив “Суспільному”, що є щонайменше шестеро загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні. // УП