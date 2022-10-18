Рада схвалила відміну призову строковиків під час воєнного стану

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook, пише УНН.

“Парламент ухвалив низку важливих рішень. Серед них: у цілому 8109 — передбачили, що під час дії воєнного стану призов на строкову службу не проводиться”, – повідомив Стефанчук.

Як зауважив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, законопроектом, за який віддали 318 голосів, затверджені норми призову на строкову військову службу та особливості діяльності призовних комісій.

Так, ним передбачено, що під час дії воєнного стану:

не проводиться призов на строкову військову службу;

призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку (для організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку, також для направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні).

Раніше президент Зеленський скасував осінній призов до армії та відклав демобілізацію.