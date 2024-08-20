Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 321 народний обранець. «Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій», – йдеться у повідомленні.

Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.

Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на:

військовослужбовців ЗСУ;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

Служби зовнішньої розвідки України;

розвідувального органу Міністерства оборони України;

розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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