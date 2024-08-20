Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.
- військовослужбовців ЗСУ;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- розвідувального органу Міністерства оборони України;
- розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.