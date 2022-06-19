Рада засудила дії РФ щодо викрадення та примусове вивезення до держави-агресора дітей – громадян України

Російська Федерація примусово депортувала на свою територію мільйони громадян України серед яких є діти.

Верховна Рада України на засіданні 19 червня проголосувала за Постанову про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян (7450 від 09.06.2022).

«За постанову проголосували 309 парламентарів», – повідомляє спеціальний кореспондент LB.ua у парламенті.

Автори постанови наголошують, що мільйони громадян України, серед яких понад чотири мільйони дітей, рятуючи своє життя та життя свої близьких, були змушені покинути небезпечні регіони та стати внутрішньо переміщеними особами, або перетнути кордони України.

«Але найбільше занепокоєння сьогодні викликає ситуація щодо примусової депортації громадян України, у тому числі дітей на територію держави агресора. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 1949 року забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, у тому числі дітей, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні», – говориться в Постанові.

Водночас, нехтуючи всіма нормами міжнародного права, Російська Федерація примусово депортувала на свою територію мільйони громадян України серед яких є діти, у тому числі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

«У таких умовах Верховна Рада України звертається до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців з вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей – громадян України з метою:

неприпустимості передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, переміщених в межах тимчасово окупованих територій України, на усиновлення в сім’ї російських громадян;

повернення дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, переміщених в межах тимчасово окупованих територій України, на територію, підконтрольну Україні.

Ці заходи «сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою неприпустимості передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України», – наголошують депутати.

Нагадаємо, за даними з відкритих джерел, понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли у Росію, ОРДЛО чи Білорусь, а майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області, з них намагаються зробити громадян Росії.

Також в Україні хочуть створити єдиний реєстр дітей, зниклих безвісти, включно з примусово депортованими.

Крім того, Литва визнала вивезення українців до Росії депортацією українського народу та закликала інші держави домагатися від РФ відповідальності за ці злочини. // LB.ua