ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї РФ – ISW

Міноборони Росії заявило, що російські військові перехопили українську ракету «Нептун» у невстановленому районі 17 червня

У ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, джерела у ВМС України повідомили «Суспільному», що ЗСУ уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва «Нептун» по наземній цілі на території держави-агресора.

Аналітики припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ «Югнефтехимтранзит» у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів, пожежа пошкодила трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

Російська влада не підтвердила факт удару, але Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету «Нептун» у невстановленому районі 17 червня.

Джерела в Службі безпеки України (СБУ) повідомили українським ЗМІ, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах «Азовська» та «Азовнафтопродукт» в місті Азов Ростовської області.

Геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч з 17 на 18 червня і протягом усього дня 18 червня. Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.

Нагадаємо, минулої ночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб’єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України. // Главком