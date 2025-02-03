Райффайзенбанк працює в РФ з компаніями військово-промислового комплексу рашистів

Австрійський Raiffeisen Bank International AG (RBI) продовжує свою діяльність у Росії, обслуговуючи клієнтів, які постачають продукцію для російської військової промисловості. Зокрема, серед клієнтів банку є хімічна компанія, що забезпечує потреби воєнного сектору РФ. За даними Bloomberg, прибуток RBI, накопичений у Росії, становить 4,4 мільярда євро.

Райффайзенбанк (російська дочірня структура австрійського Raiffeisen Bank International) у 2024 році отримав понад 62 мільйони рублів у вигляді комісійних за свої послуги від російської компанії “Уніхім”, яка постачає свою продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.

Згідно з банківськими виписками, “Уніхім” постачав продукцію російської компанії “Равенство”, яка перебуває під санкціями. “Равенство” – “одне з провідних приладобудівних підприємств Росії в галузі корабельного радіоелектронного озброєння і устаткування для Військово-морського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії”, йдеться на сайті концерну “Граніт-Електрон”, до якого входить компанія

Раніше, у березні 2023 року, Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через його діяльність у Росії. У грудні 2023 року банк був тимчасово виключений з цього списку в обмін на підтримку Австрією 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Попри міжнародний тиск, Raiffeisen Bank продовжує працювати на російському ринку, обслуговуючи клієнтів, пов’язаних з військовим сектором. Це викликає занепокоєння щодо його ролі у підтримці російської військової машини.

За даними Financial Times, у 2023 році сім найбільших європейських банків, що залишилися в Росії, заплатили до російського бюджету близько 800 мільйонів євро податків. Більше половини всіх виплат припало на Raiffeisen Bank. Також газета зазначила, що прибуток групи від російського бізнесу в 2021-2023 роках збільшився більш ніж утричі (до 1,8 мільярда євро).