Ракетна атака на Київ: ушкодження уламками поліклініки, двох постраждалих госпіталізували

У ніч 1 червня в Україні знову оголошували повітряну тривогу. Основних ударів зазнала столиця, на яку російські загарбники випустили балістичні та крилаті ракети, судячи з короткого проміжку часу між оголошенням повітряної тривоги до роботи ППО.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко: “Попередньо: падіння уламків у Дніпровському та в Деснянському районах. У Дніпровському — на проїжджу частину дороги.

Ще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги.

Вже двох постраждалих госпіталізували медики в Дніпровському районі столиці.”

КМВА повідомила, що у Деснянському р-н.попередньо, ушкодження уламками поліклініки. Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок – вибухом вибило вікна. Пожежі не має. Інформація щодо постраждалих уточнюється.