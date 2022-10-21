Ракетна атака російської армії на Запоріжжя: постраждали поліцейські та цивільні громадяни

Зранку 21 жовтня ворог здійснив обстріл обласного центру ракетами С-300. Шість вибухів пролунало в різних районах міста. За попередньою інформацією, ворожий снаряд влучив на територію освітнього закладу. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

Під час несення служби внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників Управління патрульної поліції. Правоохоронці отримали осколкові поранення та госпіталізовані до медичних закладів міста. Загиблих немає. Травмовано одного цивільного.

Сьогоднішня атака ще раз доводить, що російські військові злочинці намагаються наносити ракетні удари по інфраструктурі міста в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв.

У п’ятиповерхівці було пошкоджено газову трубу, сталося загоряння. На місці подій працюють рятувальники ДСНС, фахівці газової служби, спеціалісти-піротехніки.

Після ракетного удару на території міста можуть залишитися частини небезпечних боєприпасів. Правоохоронці закликають містян не наближатися до підозрілих предметів, а у разі їх виявлення невідкладно інформувати екстрені служби.

Чергові факти воєнних злочинів фіксують працівники поліції та УСБУ в Запорізькій області. За зібраними матеріалами будуть відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України