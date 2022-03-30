Ракетним ударом по Дніпропетровщині ворог знищив нафтобазу

Російські окупанти обстріляли з ракет обласний центр Дніпропетровської області. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

“Ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає. Пробачення окупанти не дочекаються ніколи”, – наголосив голова ОДА.

Він додав, що сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області — обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.