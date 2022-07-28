Ракетний удар окупантів по Київщині: кількість постраждалих зросла до 15

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині зросла до 15.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.

“15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків”, – зазначив Нєбитов.

Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили у лісосмузі Вишгородського району – там ніхто не постраждав.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок ранкового удару. Він додав, що російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти влучили по військовій частині у селі Лютіж на Київщині.