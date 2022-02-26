Служба безпеки України попереджає про можливі хімпровокації на Донеччині

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Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька.

Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами.

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У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів.

Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!

Служба безпеки України

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