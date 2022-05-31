Рашисти обговорюють способи якнайшвидшого повернення з війни (аудіо)

В перехопленій розмові батько пояснює своєму сину-окупанту як швидше повернутися додому:

«Якщо знову почнуть вмовляти. Там просто хлопці… дзвонили їм. Казали, що 109 полк розформували. Посадили багатьох. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не вірте цим казкам взагалі. «Саджайте» кажи й все».

Переконує взагалі жодних паперів не підписувати. Син пояснює, що й сам розуміє ситуацію і не збирається продовжувати чинний контракт: «Так, я знаю, не хвилюйся. Мені воно не треба. Кажу, не підпишу нічого. Нікуди мене не повезуть. Повезуть – п… (прочуханки) отримають. Будуть сидіти. І буде у нього звання не «адмірал», а нижче мого. «Півень» на зоні буде».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України