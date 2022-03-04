Рашисти прямим наведенням розстріляли багатоповерхівки під Києвом (відео)

Українські військові не братимуть у полон російських артилеристів, які жорстоко обстрілюють з гармат та РСЗВ житлові квартали та об’єкти інфраструктури, вбиваючи мирних жителів.

Ролик знято з багатоповерхового житлового будинку в Гостомелі, Київської області.

На кадрах видно, як по сусідньому будинку окупанти ведуть прицільний вогонь із гарматних артилерійських знарядь. Причому на відео чітко видно, що снаряди не накривають якусь певну площу, а цілеспрямовано потрапляють саме у багатоповерхівку.

«Це містечко Гостомель Київської області.

Розстріл житлового будинку із російської артилерії. Це просто страта мирних жителів.

Вони не можуть називати себе солдатами. Це кати.

Нехай потім не дивуються нашій ненависті та люті”, — прокоментувала те, що відбувається Ірина Верещук.

Варто додати, що будинок, обстріляний окупантами на відео, розташований у ЖК «Покровський» за адресою вул. Свято-Покровська, 73д.

Наразі відомо, що під час обстрілу 40 людей ховалися від обстрілу у підвалі цього будинку. З сьогоднішнього ранку вони перестали виходити на зв’язок. З одного із номерів відповіли невідомі люди. // «Апостроф»