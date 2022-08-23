Троє російських окупантів підозрюються у знущанні над охоронцем гольф-клубу на Київщині

Військовослужбовці Збройних сил РФ підозрюються у жорстокому поводженні із цивільним.

Тексти підозр оприлюднені на сайті Офісу генпрокурора.

На початку березня 2022-го під час тимчасової окупації солдати взяли в полон охоронця Київського гольф-клубу «GolfStream» у селі Гавронщині Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області.

19-річний Раян Мадяєв і 27-літній Максим Сулайдзюга у числі 7-ми озброєних російських солдатів, обшукали цивільного, який був охоронцем гольф-клубу. У телефоні потерпілого знайшли листування з рідною сестрою, де він висловлював проукраїнську позицію.

Після цього із фізичним впливом і погрозами чоловіка позбавили волі. Зав’язавши очі та руки, потерпілого поклали в яму і засипали землею, позбавивши доступу повітря. Через 2-3 хвилини, щоб не помер, його розкопали. Потім прив’язали до дерева і так утримували близько двох днів, не даючи задовольняти базові потреби в їжі та воді й особистій гігієні. Потім потерпілого відв’язали від дерева і зв’язаним вкинули в яму.

Чоловік зумів звільнитися і намагався втекти. Але 23-річний російський солдат Олександр Борисов помітив це і, погрожуючи зброєю, змусив бранця лягти в яму, зв’язав його і ударив важким тупим предметом по ребрах.

5 березня о другій половині дня чоловік знову пробував тікати, але військовослужбовець Мадяєв змусив його лягти в яму і знову зв’язав та бив по ногах.

6 березня втечі потерпілого завадив Сулайдзюга.

Полоненому вдалося втекти тільки 7 березня під час артлерійського обстрілу позицій ЗС РФ на території гольф-клубу.

За період 2-7 березня середньодобова температура становила від -2 до +3 градуси Цельсія. Потерпілий не мав теплих речей, майже нічого не їв за винятком пари галетів. Воду йому давали непридатну до пиття.

Дії російських солдатів кваліфіковані за ч. ст. 28 і ч.1 ст. 438 ККУ як жорстоке поводження з цивільним населенням групою осіб. // Судовий репортер