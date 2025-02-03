Рашистські неонацисти зраділи знищенню бандюка з т.зв. «днр» Саркісяна

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Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями

У неонацистському російському збройному формуванні «Русич» позитивно сприйняли інформацію про ліквідацію колаборанта та віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Армена Саркісяна.

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян.

За попередніми даними, відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Одразу загинув, нібито, його охоронець. Однак тепер повідомляється про загибель і самого Саркісяна.

Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині. Він входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Він відомий тим, що постачав «тітушок» на майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка. За даними МВС, вбивство журналіста В’ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

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