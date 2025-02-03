Рашистські неонацисти зраділи знищенню бандюка з т.зв. «днр» Саркісяна

Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями

У неонацистському російському збройному формуванні «Русич» позитивно сприйняли інформацію про ліквідацію колаборанта та віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Армена Саркісяна.

«Насправді, Батьківщина від одного бандита, який здох, нічого не втратить. Ця етнічна мафія з містечковим акцентом не створює країні нічого, крім проблем. Загалом кримінальні елементи (блатні, «смотрящі» та інша падаль) у нормальному суспільстві існувати не повинні», – зазначається у телеграм-каналі «Русича».

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян.

Російські ЗМІ зазначають, що він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця.

За попередніми даними, відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Одразу загинув, нібито, його охоронець. Однак тепер повідомляється про загибель і самого Саркісяна.

Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині. Він входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Він відомий тим, що постачав «тітушок» на майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка. За даними МВС, вбивство журналіста В’ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.