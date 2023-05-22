Очільник ГУР МО розповів, що треба робити російським військовим, щоби вижити

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Проєкт “Хочу жити” допоміг вивести сотні солдатів РФ через лінію фронту. Наразі вони в безпеці – з триразовим харчуванням та можливістю телефонувати додому і отримувати посилки.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він розповів про проєкт “Хочу жити”, який допоможе їм вижити на війні проти України.

"Буде ще гірше!": Буданов розповів, що треба робити російським військовим, щоби вижити

Кирило Буданов. Фото: Скріншот відео

“Уже більше року кремлівський режим не може досягти жодної цілі, яка була поставлена на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових – тих, кому пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах: буде ще гірше! У вас є вибір – померти, або врятувати своє життя”, – сказав Буданов у відеозверненні.

Він детально розповів про проєкт “Хочу жити”, який допомагає військовим армії РФ.

“Наші підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням та можливістю телефонувати додому і отримувати посилки”, – зазначив голова розвідки.

Буданов також наголосив, що всі російські військові оформлюються як “ті, хто потрапив у полон у бою”, тому в Росії їм продовжують начисляти і “бойові” і зарплатню. Також у них є вибір – пересидіти війну і повернутися додому після її закінчення, або не повертатися в Росію зовсім. Ті, хто проходить по проєкту, має право просити притулок в Україні та інших країнах Європи.

“Ви можете закінчити війну вже зараз. Не треба чекати, поки вас уб’ють або важко поранять. Звертайтеся у проєкт і ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки”, – додав Буданов.

Нагадаємо, що в березні за програмою здачі в полон “Хочу жити” звернулися понад 3 000 російських військових. Це – рекордний показник звернень з початку роботи проєкту. У жовтні та грудні 2022 року фіксували в середньому 1 400-1 500 запитів на місяць. У січні-березні їх кількість зросла до 2 500.

На початку травня ГУР Міноборони представило експериментальне соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене в  рамках проєкту “Хочу жити”. Це дослідження допомогло скласти “портрет” середньостатистичного російського окупанта. // LB.ua

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