Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію

За словами дипломатів, поляки, які мають подвійне громадянство, можуть бути мобілізовані до окупаційної армії.

Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що рішення пов’язане з визнанням Польщі «ворожою державою» для Москви та продовженням війни в Україні. «Ми рекомендуємо громадянам Польщі, що залишилися в Росії, покинути її територію доступними комерційними та приватними способами», – йдеться в заяві.

Відомство також перерахувало потенційні загрози для своїх громадян у Росії, такі як неможливість використання польських платіжних карт та доступу до фінансових ресурсів, а також довільні затримання, перевірки мобільних телефонів та потенційна заборона виїзду з російської території.