Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію
За словами дипломатів, поляки, які мають подвійне громадянство, можуть бути мобілізовані до окупаційної армії.
Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.
Відомство також перерахувало потенційні загрози для своїх громадян у Росії, такі як неможливість використання польських платіжних карт та доступу до фінансових ресурсів, а також довільні затримання, перевірки мобільних телефонів та потенційна заборона виїзду з російської території.Tweet