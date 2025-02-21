Рашистські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковин вторгнення

Пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― “Захід зрадив Україну”, “Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон”, “США і росія про все домовились за спиною України”, “Українська влада ― нелегітимна”, “Українська армія програє на фронті”, “Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги”.

Крім того, на росії готуються оголосити про начебто “перемогу” у війні проти України до “круглої дати” ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про “перемогу росії над НАТО”, оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання “конструктивної сторони конфлікту”.

У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп “ворогів миру”.

Тримаймо стрій! Продовжуємо боротьбу!

Слава Україні!

Головне управління розвідки МО України