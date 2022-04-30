Російські мародери викрали зерно з території сільгосппідприємства на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств регіону, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.

Викрадені з підприємства 61 тона пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.

Досудове розслідування у кримінальому провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Запорізька обласна прокуратура