Рашисти атакують іранськими дронами-камікадзе Київ: російські фашисти пускали їх хвилями то з Півночі то Півдня

Близько другої години ночі 30 травня спочатку на Київщині, а згодом і у самій столиці прозвучало сповіщення про повітряну тривогу. Російські загарбники вчергове атакували столицю, цього разу іранськими дронами “Шахед”, які пускали хвилями то з Півночі то Півдня.

Декільком БПЛА вдалось залетіти в межі міста, де їх збивала ППО. Тому сьогодні вночі, залпи ППО були більш довшими ніж звичайно. Уламками дронів були пошкоджені кілька будівель та авто.

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.