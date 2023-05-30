Рашисти атакують іранськими дронами-камікадзе Київ: російські фашисти пускали їх хвилями то з Півночі то Півдня
Близько другої години ночі 30 травня спочатку на Київщині, а згодом і у самій столиці прозвучало сповіщення про повітряну тривогу. Російські загарбники вчергове атакували столицю, цього разу іранськими дронами “Шахед”, які пускали хвилями то з Півночі то Півдня.
Декільком БПЛА вдалось залетіти в межі міста, де їх збивала ППО. Тому сьогодні вночі, залпи ППО були більш довшими ніж звичайно. Уламками дронів були пошкоджені кілька будівель та авто.
Він також повідомив про падіння уламків від збитих “Шахедів” в Подільскому районі.
За його словами, масована атака на Київ триває. Він вкотре закликав людей залишатися в укриттях.
Також були станом на 2:00 також охоплені повітряною тривогою: Кіровоградська, Черкаська та Чернігівська області.
Протягом минулої доби російські війська завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. У ніч на 29 травня армія РФ застосувала крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники. Українські сили ППО знищили 36 із 40 крилатих ракет та 30 із 38 ударних БПЛА. У понеділок вдень російські війська вдарили крилатими та балістичними ракети «Іскандер» по Києву: 11 з 11-ти ракет були знищені.