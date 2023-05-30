Рашисти атакують іранськими дронами-камікадзе Київ: російські фашисти пускали їх хвилями то з Півночі то Півдня

Близько другої години ночі 30 травня спочатку на Київщині, а згодом і у самій столиці прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.  Російські загарбники вчергове атакували столицю, цього разу іранськими дронами “Шахед”, які пускали хвилями то з Півночі то Півдня.

REUTERS Підпис до фото, Український правоохоронець досліджує уламки іранського дрону "Шахед-136", що атакував інфраструктурний об'єкт в Харкові 6 жовтня 2022 року

Декільком  БПЛА вдалось залетіти в межі міста, де їх збивала ППО. Тому сьогодні вночі, залпи ППО були більш довшими ніж звичайно. Уламками дронів були пошкоджені кілька будівель та авто.

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

Він також повідомив про падіння уламків від збитих “Шахедів” в Подільскому районі.

За його словами, масована атака на Київ триває. Він вкотре закликав людей залишатися в укриттях.

Також були станом на 2:00 також охоплені повітряною тривогою: Кіровоградська, Черкаська та Чернігівська області.

Протягом минулої доби російські війська завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. У ніч на 29 травня армія РФ застосувала крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники. Українські сили ППО знищили 36 із 40 крилатих ракет та 30 із 38 ударних БПЛА. У понеділок вдень російські війська вдарили крилатими та балістичними ракети «Іскандер» по Києву: 11 з 11-ти ракет були знищені.

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