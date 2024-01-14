Рашисти авіабомбами знищили ангари з зерном у Вовчанську

Росія атакувала авіабомбами Вовчанськ Харківської області – під обстріл потрапило зерносховище.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов:

“Знищений врожай та зруйновані приміщення – росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном.

Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв”.

Уточнюється, що дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.