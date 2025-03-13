Рашисти, ймовірно, стратили ще щонайменше 5 українських полонених, – омбудсмен

Російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п’ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковане в мережі.

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Як зазначив омбудсмен, на кадрах видно щонайменше п’ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Свідків або тих, хто має інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просять негайно повідомити про це на “гарячу лінію” омбудсмена України за номером 0800 50 17 20 .

“Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність”, – наголосив він.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Страти українських полонених

Як раніше повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець, у 2024 році офіційно підтвердили розстріли росіянами 109 українських військовополонених. За його словами, за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських захисників.

Нагадаємо, у лютому 2025 року у мережі з’явилося відео страти українських воїнів, які потрапили у полон росіян у Курській області. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. За словами одного з українських бійців, це були воїни 82-ї бригади.