Рашисти обстріляли лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)

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Серед поранених у Херсоні троє медиків

Російські терористи з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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