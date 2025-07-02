Рашисти обстріляли лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)

Серед поранених у Херсоні троє медиків

Російські терористи з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Серед поранених – три медсестри.