Рашисти обстріляли психлікарню під Харковом під час евакуації пацієнтів. Загинули медпрацівники

За попередніми даними, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.

Окупанти учора влаштували масований обстріл під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі під Харковом.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“У селі Стрілеча Харківського району медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – більше 600. Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл”, – написав він.

Як зазначив Синєгубов, за попередніми даними, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. // УНІАН