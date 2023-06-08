Рашисти обстрілюють Херсон під час евакуації: одна людина загинула, є поранені

Через обстріл Херсона у вівторок, 8 червня, поранення отримали троє людей. Окупанти почали атакувати центр та прибережні території міста як раз під час евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

“Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога”, – йдеться в повідомленні.

В МВС зазначають, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Кількість поранених збільшилася

За даними, голови прес-офісу ОВА Олександра Толоконнікова, внаслідок обстрілу військами РФ Херсона поранено жінку в центрі міста та двох людей біля Корабельної площі.

Є жертва

За даними Херсонської обласної прокуратури, 8 червня російські військові почали обстрілювати обласний центр та населені пункти розташовані у Херсонському районі.

“Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточняються”, – йдеться в повідомленні.

В одному із сіл Херсонського району через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців.