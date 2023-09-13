Рашисти поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані

Російські ресурси поширюють фейки про нібито підготовку Україною теракту в Умані 15 вересня на святкуванні Рош га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України в Telegram.

За інформацією Центру, російські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито “київський режим” планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію.

Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

В Умань станом на ранок 13 вересня прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана.

З 11 вересня у місті запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана.

УП