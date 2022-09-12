Рашисти продовжують обстрілювати Харків, є жертви – ОВА
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня завдали удар по Харкову.
Про це повідомив Синєгубов у Telegram:
“Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула…
Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється”.
За словами Синєгубова, наразі відомо про 4 поранених.
Окупанти завдали удари по двох районах міста – Основ’янському та Київському.
Глава ОВА, закликав харків’ян перебувати в укриттях. // УПTweet