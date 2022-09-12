Рашисти продовжують обстрілювати Харків, є жертви – ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня завдали удар по Харкову.

Про це повідомив Синєгубов у Telegram:

“Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула…

Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється”.

За словами Синєгубова, наразі відомо про 4 поранених.

Окупанти завдали удари по двох районах міста – Основ’янському та Київському.

Глава ОВА, закликав харків’ян перебувати в укриттях. // УП