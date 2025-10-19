Рашисти упродовж тижня запустили по Україні понад 3270 дронів, 1370 КАБів та майже 50 ракет
Україна продовжує посилювати оборону через програму PURL.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прагнула війни і неодноразово пропонувала світові шляхи для її припинення. Українська сторона погоджувалася на безумовне припинення вогню та шукала можливості для миру.
Однак Росія постійно затягує переговори, маніпулює процесом та тероризує українців ударами в небі, на землі та в морі. Зеленський підкреслив, що війна триває лише через небажання Москви її завершити.
“Майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів. Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську «оборонку», двосторонні та багатосторонні формати”, — каже Президент.
Глава держави наголошує, що зупинити Путіна лише розмовами не вийде – потрібен тиск. Він закликав США, Європу, країни G7 та G20 до рішучих кроків, аби захистити життя українців.
Президент подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати оборону. // LB.ua
Tweet