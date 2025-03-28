Рашисти вчергове обстріляли газовидобувні обʼєкти Нафтогазу

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року.

Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.

«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання. Дякую команді Нафтогазу та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак. // Група Нафтогаз