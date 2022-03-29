Росія завдала кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині

Російські окупанти сьогодні завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив своєму Телеграмі очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства — пошкоджено техніку, одну людину поранено.

У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено.

Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає.

Як повідомлялось, напередодні Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області. // УНІАН