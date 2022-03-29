Росія завдала кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині

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Російські окупанти сьогодні завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив своєму Телеграмі очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські ракети летять на українські міста / REUTERS

Російські ракети летять на українські міста / REUTERS

  • У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства — пошкоджено техніку, одну людину поранено.
  • У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено.
  • Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського  району. Загиблих немає.

Як повідомлялось, напередодні Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області. // УНІАН

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