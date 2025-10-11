Рашисти вдарили дроном по авто енергетиків на Чернігівщині: двоє загиблих, троє поранених

На Чернігівщині ввечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник влучив в автомобіль енергетиків, один працівник загинув, іще четверо поранені.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

«Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства. На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні», – написав Чаус.

За його словами, російські військові також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Згодом начальник ОВА повідомив, що один із поранених енергетиків помер у лікарні.

«У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтникам вже двоє», – написав Чаус.

Посадовець висловив співчуття родинам загиблих.

Загалом за минулу добу російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками. У цивільному секторі та на інфраструктурних обʼєктах пожежі, пошкоджено авто.

Безпілотники ворога завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі, горіла покрівля виробничого цеху. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано.

Зафіксовано влучання безпілотників у адмінбудівлю у Новгороді-Сіверському. Пожежу рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували.