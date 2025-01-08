Рашисти вдарили про промисловому об’єкту в Запоріжжі: є загиблий і поранені (фото, відео)

Російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі, за оновленою інформацією, одна людина загинула і щонайменше шестеро постраждали.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram:

“Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі… Одна людина загинула, ще троє – поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю”.

О 16.15 Федоров повідомив про повторні вибухи в місті.

О 16.27 очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до шести людей.

“Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях”, – закликав Федоров.