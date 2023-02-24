Рашисти вдарили протитанковою ракетою по маршрутці на Сумщині: постраждав водій та троє пасажирів

Окупанти з території рф вдарили протитанковою ракетою по маршрутці сполученням Журавка-Суми.

Як повідомили в Сумській ОВА, постраждалий водій та троє пасажирів, передає УНН.

“… сьогодні о 16.36 ворог здійснив з території рф обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі “Рута” сполученням Журавка-Суми в районі села Водолаги Хотінської громади Сумського району”, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок терористичного обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи.

Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.